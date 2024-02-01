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Перепросов Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Перепросов Николай Андреевич

Мать: Перепросова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
14.09.1947

Сын: Перепросов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Перепросова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
01.12.1953

Дочь: Гинтер Нина Александровна

Мать ребёнка: Перепросова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
27.06.1956

Сын: Перепросов Александр Александрович

Мать ребёнка: Перепросова Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перепросова Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
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