Перепросов Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Рождение ребёнка
14.09.1947
Сын: Перепросов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Перепросова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
01.12.1953
Дочь: Гинтер Нина Александровна
Мать ребёнка: Перепросова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
27.06.1956
Сын: Перепросов Александр Александрович
Мать ребёнка: Перепросова Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно