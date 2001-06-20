Башкова Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башкова Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петровичев Виктор Николаевич

Мать: Петровичева Татьяна Борисовна

Рождение ребёнка
19.05.207

Сын: Орлов Роман Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
20.06.2001

Сын: Башков Никита Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
21.08.2006

Дочь: Башкова Варвара Александровна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Башков Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Алексей Сергеевич

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