Башкова Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.05.207
Сын: Орлов Роман Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
20.06.2001
Сын: Башков Никита Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
21.08.2006
Дочь: Башкова Варвара Александровна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Башков Александр
Бракосочетание
Неизвестно