Климова (Шалкина) Пелагея Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климова (Шалкина) Пелагея Артемьевна

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Место рождения

Кормиловка

Дата рождения

20.05.1919

Дата смерти

06.11.2009

Пол

Женский

Добавил:

ПФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1919

Отец: Шалкин Артемий Дементьевич

Мать: Шалкина (Меташева) Татьяна Агафоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Носов Павел Афанасьевич

Отец ребёнка: Носов Афанасий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Носов Афанасий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Климов Василий Фёдорович

Бракосочетание
04.05.1954

Муж: Климов Василий Фёдорович

Смерть
06.11.2009
Амурск, Амурский муниципальный район, Хабаровский край

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