Климова (Шалкина) Пелагея Артемьевна
Место рожденияКормиловка
Дата рождения20.05.1919
Дата смерти06.11.2009
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1919
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Носов Афанасий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Носов Афанасий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Климов Василий Фёдорович
Бракосочетание
04.05.1954
Смерть
06.11.2009
Амурск, Амурский муниципальный район, Хабаровский край