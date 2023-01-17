Чадаева (Чадаева) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чадаева (Чадаева) Анна Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Сын: Чадаев Иван Васидьевич

Отец ребёнка: Чадаев Василий Иванович

Лычово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Чадаев Александр Васидьевич

Отец ребёнка: Чадаев Василий Иванович

Лычово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Николай Васильевич

Отец ребёнка: Чадаев Василий Иванович

Лычово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Чадаев Василий Иванович

Лычово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чадаев Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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