Чадаева (Чадаева) Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Чадаев Василий Иванович
Рождение ребёнка
1893
Сын: Чадаев Александр Васидьевич
Отец ребёнка: Чадаев Василий Иванович
Рождение ребёнка
1898
Сын: Николай Васильевич
Отец ребёнка: Чадаев Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Чадаев Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно