Глушков Николай Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГлушков Николай

Глушков Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1913 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмитрий?

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна?

Рождение ребёнка
11.10.1913

Дочь: Маишева (Глушкова) Таисья Николаевна

Мать ребёнка: Анна?

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