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Харьков Семен

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Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1826

Сын: Харьков Григорий

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1839

Сын: Харьков Филипп

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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