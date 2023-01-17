Харьков Семен
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1826
Сын: Харьков Григорий
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1839
Сын: Харьков Филипп
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно