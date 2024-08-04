Козлова (Гурьянова) Прасковья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Гурьянова) Прасковья Тимофеевна

Место рождения

Красное, Вяземский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гурьянов Тимофей Афанасьевич

Мать: Гурьянова Мария Тимофеевна

Красное, Вяземский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
22.09.1914

Сын: Козлов Пётр Нестерович

Отец ребёнка: Козлов Нестер Аверьянович

Рождение ребёнка
14.05.1925

Дочь: Шаргаева (Козлова) Александра Нестеровна

Отец ребёнка: Козлов Нестер Аверьянович

Красное, Вяземский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
19.12.1931

Сын: Козлов Сергей Нестерович

Отец ребёнка: Козлов Нестер Аверьянович

Смерть
Неизвестно

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