Козлова (Гурьянова) Прасковья Тимофеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.09.1914
Отец ребёнка: Козлов Нестер Аверьянович
Рождение ребёнка
14.05.1925
Дочь: Шаргаева (Козлова) Александра Нестеровна
Отец ребёнка: Козлов Нестер Аверьянович
Рождение ребёнка
19.12.1931
Отец ребёнка: Козлов Нестер Аверьянович
Смерть
Неизвестно