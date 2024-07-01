Сорокин Прохор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин Прохор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Добрина (Сорокина) Надежда Прохоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Сергей Прохорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Дмитрий Прохорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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