Старинчиков Николай Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтаринчиков Николай Андреевич

Старинчиков Николай Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.07.1964

Дочь: Гаськова Елена Николаевна

Мать ребёнка: Овчинникова Анна Андреевна

Рождение ребёнка
27.10.1968

Дочь: Полянская Марина Николаевна

Мать ребёнка: Овчинникова Анна Андреевна

Новоильинск, Заиграевский муниципальный район, Республика Бурятия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овчинникова Анна Андреевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close