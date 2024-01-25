Старинчиков Николай Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.07.1964
Дочь: Гаськова Елена Николаевна
Мать ребёнка: Овчинникова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
27.10.1968
Дочь: Полянская Марина Николаевна
Мать ребёнка: Овчинникова Анна Андреевна
Новоильинск, Заиграевский муниципальный район, Республика Бурятия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно