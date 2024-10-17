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Феодосия Трофимова

Место рождения

Белоусова, Будаевская волость, Гжатский уезд

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1838 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Трофим Трофимов

Мать: не указана

Белоусова, Будаевская волость, Гжатский уезд
Бракосочетание
08.01.1861

Муж: Никита Дмитриев

Будаево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.01.1862

Дочь: Ксения Никитина

Отец ребёнка: Никита Дмитриев

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.12.1862

Сын: Василий Никитин

Отец ребёнка: Никита Дмитриев

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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