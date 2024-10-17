Феодосия Трофимова
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Трофим Трофимов
Мать: не указана
Бракосочетание
08.01.1861
Муж: Никита Дмитриев
Будаево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.01.1862
Дочь: Ксения Никитина
Отец ребёнка: Никита Дмитриев
Рождение ребёнка
28.12.1862
Сын: Василий Никитин
Отец ребёнка: Никита Дмитриев
Смерть
Неизвестно