Юрьевская Курочкина Анна Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮрьевская Курочкина Анна Борисовна

Юрьевская Курочкина Анна Борисовна

avatar

Место рождения

Федоровка, Дмитровский район, Московская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Федоровка, Дмитровский район, Московская область
Смерть
1992
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close