Авдотья Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Никулин Ермолай Михайлович

Отец ребёнка: Никулин Михаил Матвеич

Нижняя Вязовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Никулин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Никулин Михаил Матвеич

Нижняя Вязовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Аксинья Матвеевна

Отец ребёнка: Никулин Михаил Матвеич

Рождение ребёнка
1854

Сын: Никулин Фрол Михайлович

Отец ребёнка: Никулин Михаил Матвеич

Рождение ребёнка
1855

Сын: Никулин Игнатий Михайлович

Отец ребёнка: Никулин Михаил Матвеич

Нижняя Вязовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никулин Михаил Матвеич

Место жительства
Неизвестно
Нижняя Вязовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
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