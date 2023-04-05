Авдотья Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1840
Сын: Никулин Ермолай Михайлович
Отец ребёнка: Никулин Михаил Матвеич
Рождение ребёнка
1843
Сын: Никулин Николай Михайлович
Отец ребёнка: Никулин Михаил Матвеич
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Аксинья Матвеевна
Отец ребёнка: Никулин Михаил Матвеич
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Никулин Михаил Матвеич
Рождение ребёнка
1855
Сын: Никулин Игнатий Михайлович
Отец ребёнка: Никулин Михаил Матвеич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно