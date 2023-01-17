Киселев Сергей Лонгинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселев Сергей Лонгинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.09.1894 ст.

Сын: Киселев Константин Сергеевич

Мать ребёнка: Киселева Юстина Назаровна

Запись о рождении сделана в метрической книге Казанской церкви города Борисоглебска.
Место жительства
1894 ст.
Егорьевск, Егорьевск, Московская область
На 1894 год - мещанин города Егорьевска Рязанской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева Юстина Назаровна

Смерть
Неизвестно
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