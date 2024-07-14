Тен Данил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тен Данил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рубцова (Тен) Ирина Даниловна

Мать ребёнка: Тен Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гордиенко (Тен) Людмила Даниловна

Мать ребёнка: Тен Ольга

Рождение ребёнка
11.02.1963

Дочь: Клыкова (Тен) Елена Даниловна

Мать ребёнка: Тен Ольга

Смерть
Неизвестно

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