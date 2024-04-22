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Костичев Ананий Михайлов

Место рождения

Аристово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892 ст.

Отец: Костичев Михаил Петров

Мать: Екатерина Стефанова

Аристово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
19.01.1914 ст.

Жена: Анастасия Васильева

Жениху 22, невесте 25. Поручители д. Аристово Платон Антонов, Тимофей Петров. По невесте д. Чирок Андрей Петров Артемьев и крест.сын Илья Васильев.
Рождение ребёнка
22.10.1914 ст.

Сын: Димитрий Ананиев

Мать ребёнка: Анастасия Васильева

Аристово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник г. Белозерска сын Дмитрий Иванов и крест.жена д. Аристово Дария Антонова.
Рождение ребёнка
06.04.1916 ст.

Сын: Яков Ананиев

Мать ребёнка: Анастасия Васильева

Аристово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник д. Аристово крест.сын Кирилла Михайлов и крест.жена Дарья Антонова.
Рождение ребёнка
29.09.1918 ст.

Сын: Алексей Ананиев

Мать ребёнка: Анастасия Васильева

Аристово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник д. Аристово Петр Михайлов Копылов
Смерть
Неизвестно
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