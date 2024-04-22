Костичев Ананий Михайлов
Место рождения
Дата рождения1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
1892 ст.
Отец: Костичев Михаил Петров
Мать: Екатерина Стефанова
Бракосочетание
19.01.1914 ст.
Жена: Анастасия Васильева
Жениху 22, невесте 25. Поручители д. Аристово Платон Антонов, Тимофей Петров. По невесте д. Чирок Андрей Петров Артемьев и крест.сын Илья Васильев.
Рождение ребёнка
22.10.1914 ст.
Сын: Димитрий Ананиев
Мать ребёнка: Анастасия Васильева
Восприемник г. Белозерска сын Дмитрий Иванов и крест.жена д. Аристово Дария Антонова.
Рождение ребёнка
06.04.1916 ст.
Сын: Яков Ананиев
Мать ребёнка: Анастасия Васильева
Восприемник д. Аристово крест.сын Кирилла Михайлов и крест.жена Дарья Антонова.
Рождение ребёнка
29.09.1918 ст.
Сын: Алексей Ананиев
Мать ребёнка: Анастасия Васильева
Восприемник д. Аристово Петр Михайлов Копылов
Смерть
Неизвестно