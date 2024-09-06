(Антропянская) Аксинья (Агафья) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Антропянская) Аксинья (Агафья)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1903 г.р.
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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Антропянский Емельян Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антропянский Емельян Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Антропянский Емельян Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Антропянский Емельян Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Антропянский Емельян Иванович

Рождение ребёнка
25.06.1903

Дочь: Павлюченко (Антропянская) Ульяна Емельянова

Отец ребёнка: Антропянский Емельян Иванович

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