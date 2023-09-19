Борнякова Юлия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борнякова Юлия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борнякова Яна Алекандровна

Отец ребёнка: Борняков Александр Николаевич

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борнякова Ксения Александровна

Отец ребёнка: Борняков Александр Николаевич

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борнякова Виктория Александровна

Отец ребёнка: Борняков Александр Николаевич

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борняков Александр Николаевич

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