Левонюк (Нестерук) Галина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левонюк (Нестерук) Галина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1957

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1957

Отец: Нестерук Федор Якимович

Мать: Нестерук (Старинская) Лидия Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
05.11.1978

Муж: Левонюк Виктор Иванович

Рождение ребёнка
12.12.1979

Сын: Левонюк Александр Викторович

Отец ребёнка: Левонюк Виктор Иванович

Рождение ребёнка
06.02.1984

Дочь: Гапеева (Левонюк) Светлана Викторовна

Отец ребёнка: Левонюк Виктор Иванович

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область

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