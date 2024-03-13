Левонюк (Нестерук) Галина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1957
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
05.11.1978
Рождение ребёнка
12.12.1979
Сын: Левонюк Александр Викторович
Отец ребёнка: Левонюк Виктор Иванович
Рождение ребёнка
06.02.1984
Дочь: Гапеева (Левонюк) Светлана Викторовна
Отец ребёнка: Левонюк Виктор Иванович