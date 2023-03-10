Мехоношин Егор (Георгий) Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1904 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1904 ст.
Место жительства
1910 ст.
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 1 Д. 9 стр. 264
Рождение ребёнка
26.12.1924 ст.
Дочь: Зоя Егоровна
Мать ребёнка: Мехоношина Александра Петрова
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/70867#50
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно