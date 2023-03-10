Мехоношин Егор (Георгий) Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мехоношин Егор (Георгий) Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1904 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1904 ст.

Отец: Мехоношин Пётр Феодоров

Мать: Мехоношина Евдокия Андреева

Место жительства
1910 ст.
Кекур, Кудымкарский район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 1 Д. 9 стр. 264
Рождение ребёнка
26.12.1924 ст.

Дочь: Зоя Егоровна

Мать ребёнка: Мехоношина Александра Петрова

Кекур, Кудымкарский район, Пермский край
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/70867#50
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мехоношина Александра Петрова

Смерть
Неизвестно
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