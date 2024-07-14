Чуханова (Черевова) Юлия Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1983
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.08.2008
Дочь: Чуханова Софья Дмитриевна
Отец ребёнка: Чуханов Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
08.02.2012
Дочь: Чуханова Ксения Дмитриевна
Отец ребёнка: Чуханов Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
18.06.2024
Отец ребёнка: Чуханов Дмитрий Николаевич