Сергеева (Алексеева) Серафима Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеева (Алексеева) Серафима Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.05.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ярово, Дмитровский, Московская область
Смерть
Неизвестно

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