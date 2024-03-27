Ким (Ким) Вера
Место рожденияДальний Восток
Дата рождения1907
Дата смерти14.05.1988
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Ким Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шегай Сандин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ким Алексей
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
25.07.1932
Рождение ребёнка
16.08.1933
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шегай Сандин
Рождение ребёнка
28.08.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шегай Сандин
Смерть
14.05.1988
Причина смерти: рак поджелудочной железы
Похороны
Неизвестно