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Боровков Иван Адрианович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

До 1879

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Боровков Адриан Григорьевич

Мать: Боровкова Татьяна Кузьминична

Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Боровков Сергей Иванович

Мать ребёнка: Боровкова Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Боровкова Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Дмитриева Александра Ивановна

Мать ребёнка: Боровкова Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
13.08.1845

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Боровкова Пелагея Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.08.1848

Сын: Боровков Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Боровкова Пелагея Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.07.1849 ст.

Сын: Боровков Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Боровкова Пелагея Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боровкова Пелагея Михайловна

Смерть
До 1879
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