Боровков Иван Адрианович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиДо 1879
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Рождение ребёнка
Около 1839
Мать ребёнка: Боровкова Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Боровкова Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Дмитриева Александра Ивановна
Мать ребёнка: Боровкова Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
13.08.1845
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Боровкова Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
12.08.1848
Сын: Боровков Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Боровкова Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
26.07.1849 ст.
Сын: Боровков Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Боровкова Пелагея Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1879