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Егоров Илья Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1885

Отец: Егоров Кузьма Иванович

Мать: Егорова Васса Захаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егорова (Лисина) Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
22.08.1912

Сын: Егоров Петр Ильич

Мать ребёнка: Егорова (Лисина) Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
20.12.1916

Дочь: Егорова Екатерина Ильинична

Мать ребёнка: Егорова (Лисина) Пелагея Ивановна

Смерть
Неизвестно

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