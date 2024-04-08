Егоров Илья Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.07.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1885
Отец: Егоров Кузьма Иванович
Мать: Егорова Васса Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.08.1912
Сын: Егоров Петр Ильич
Мать ребёнка: Егорова (Лисина) Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
20.12.1916
Дочь: Егорова Екатерина Ильинична
Мать ребёнка: Егорова (Лисина) Пелагея Ивановна
Смерть
Неизвестно