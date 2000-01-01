Учаев Федор Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти31.?.?
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Учаев Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.?.?
Мать ребёнка: Учаева Прасковья Петровна
с.Макенка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Федоровна
Мать ребёнка: Учаева Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Учаева Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Локаенко Анна Федоровна
Мать ребёнка: Учаева Прасковья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.?.?
Причина смерти: туберкулез легких