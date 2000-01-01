Учаев Федор Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Учаев Федор Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

31.?.?

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Учаев Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.?.?

Сын: Учаев Виктор Федорович

Мать ребёнка: Учаева Прасковья Петровна

с.Макенка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Федоровна

Мать ребёнка: Учаева Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Учаев Дмитрий Федорович

Мать ребёнка: Учаева Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Локаенко Анна Федоровна

Мать ребёнка: Учаева Прасковья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Учаева Прасковья Петровна

Смерть
31.?.?
Причина смерти: туберкулез легких
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