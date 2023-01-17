Яковенко (Яковенко) Марфа Ананьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковенко (Яковенко) Марфа Ананьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1890

Сын: Яковенко Семен Дмитриевич

Отец ребёнка: Яковенко Дмитрий Андреевич

Орлов, Алексеевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Между 1891 и 1895

Дочь: Скосарь Наталья Дмитриевна

Отец ребёнка: Яковенко Дмитрий Андреевич

Орлов, Алексеевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Меркушева Антонина Дмитриевна

Отец ребёнка: Яковенко Дмитрий Андреевич

Морозовка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Между ?.05.1900 и ?.11.1900

Сын: Яковенко Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Яковенко Дмитрий Андреевич

Морозовка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Яковенко Дмитрий Андреевич

Морозовка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
1943
Морозовка, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
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