Яковенко (Яковенко) Марфа Ананьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1864
Дата смерти1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1890
Сын: Яковенко Семен Дмитриевич
Отец ребёнка: Яковенко Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
Между 1891 и 1895
Дочь: Скосарь Наталья Дмитриевна
Отец ребёнка: Яковенко Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Меркушева Антонина Дмитриевна
Отец ребёнка: Яковенко Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
Между ?.05.1900 и ?.11.1900
Сын: Яковенко Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Яковенко Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Яковенко Дмитрий Андреевич
Смерть
1943