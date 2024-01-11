Васса Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1741 г.р.

Дети

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1760

Сын: Афиноген Федотович

Отец ребёнка: Федот Прокопьевич

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Елена Федотовна

Отец ребёнка: Федот Прокопьевич

Рождение ребёнка
20.04.1771

Сын: Стнепан Федотович

Отец ребёнка: Федот Прокопьевич

Ульянино, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федот Прокопьевич

Смерть
Неизвестно
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