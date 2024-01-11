Васса Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1760
Сын: Афиноген Федотович
Отец ребёнка: Федот Прокопьевич
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Елена Федотовна
Отец ребёнка: Федот Прокопьевич
Рождение ребёнка
20.04.1771
Сын: Стнепан Федотович
Отец ребёнка: Федот Прокопьевич
Ульянино, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федот Прокопьевич
Смерть
Неизвестно