Шулепов Борис Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1918
Дата смерти10.06.1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шулепова (Стасюкевич) Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
14.11.?
Сын: Шулепов Валерий Борисович
Мать ребёнка: Шулепова (Стасюкевич) Татьяна Ивановна
Смерть
10.06.1961