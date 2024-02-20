Шулепов Борис Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШулепов Борис Иванович

Шулепов Борис Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1918

Дата смерти

10.06.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шулепов Борис Борисович

Мать ребёнка: Шулепова (Стасюкевич) Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
14.11.?

Сын: Шулепов Валерий Борисович

Мать ребёнка: Шулепова (Стасюкевич) Татьяна Ивановна

Смерть
10.06.1961

Мы используем куки для улучшения работы сайта.