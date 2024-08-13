Власова (Соломенцева) Прасковья Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1733
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1767
Отец ребёнка: Власов Иван Игнатович
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Власова Фекла Ивановна
Отец ребёнка: Власов Иван Игнатович
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Власов Иван Игнатович
Рождение ребёнка
1783
Дочь: (Власова) Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Власов Иван Игнатович
Рождение ребёнка
1785
Дочь: (Власова) Федосья Ивановна
Отец ребёнка: Власов Иван Игнатович