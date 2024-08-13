Власова (Соломенцева) Прасковья Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова (Соломенцева) Прасковья Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1733

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1767

Сын: Власов Никита Иванович

Отец ребёнка: Власов Иван Игнатович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Власова Фекла Ивановна

Отец ребёнка: Власов Иван Игнатович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1779

Сын: Власов Аврам Иванович

Отец ребёнка: Власов Иван Игнатович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1783

Дочь: (Власова) Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Власов Иван Игнатович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1785

Дочь: (Власова) Федосья Ивановна

Отец ребёнка: Власов Иван Игнатович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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