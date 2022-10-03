Титяев Николай Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титяев Николай Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.01.1952

Сын: Титяев Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Титяева Екатерина Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голубь Елена Николаевна

Мать ребёнка: Титяева Екатерина Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Титяева Екатерина Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Титяев Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Титяева Екатерина Антоновна

Смерть
Неизвестно
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