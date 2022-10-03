Титяев Николай Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.01.1952
Мать ребёнка: Титяева Екатерина Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голубь Елена Николаевна
Мать ребёнка: Титяева Екатерина Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Титяев Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Титяева Екатерина Антоновна
Смерть
Неизвестно