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Luik Kai

Место рождения

Saula küla, Uuemõisa mp, Harjumaa

Дата рождения

07.04.1804

Дата смерти

04.12.1864

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1804

Отец: Turdja Hans

Мать: Anno

Рождение ребёнка
21.11.1831

Дочь: Mesbach (Luik) Krõõt

Отец ребёнка: Luik Kollo Hinrek

Рождение ребёнка
27.11.1833

Дочь: Terras (Luik) Kai

Отец ребёнка: Luik Kollo Hinrek

Рождение ребёнка
05.01.1836

Дочь: Mesikäpp (Luik) Mari

Отец ребёнка: Luik Kollo Hinrek

Рождение ребёнка
28.02.1840

Дочь: Luik (Luik) Mai

Отец ребёнка: Luik Kollo Hinrek

Рождение ребёнка
25.06.1844

Дочь: Luik (Luik) Ann

Отец ребёнка: Luik Kollo Hinrek

Смерть
04.12.1864

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