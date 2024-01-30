Luik Kai
Место рожденияSaula küla, Uuemõisa mp, Harjumaa
Дата рождения07.04.1804
Дата смерти04.12.1864
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1804
Отец: Turdja Hans
Мать: Anno
Рождение ребёнка
21.11.1831
Дочь: Mesbach (Luik) Krõõt
Отец ребёнка: Luik Kollo Hinrek
Рождение ребёнка
27.11.1833
Дочь: Terras (Luik) Kai
Отец ребёнка: Luik Kollo Hinrek
Рождение ребёнка
05.01.1836
Дочь: Mesikäpp (Luik) Mari
Отец ребёнка: Luik Kollo Hinrek
Рождение ребёнка
28.02.1840
Дочь: Luik (Luik) Mai
Отец ребёнка: Luik Kollo Hinrek
Рождение ребёнка
25.06.1844
Дочь: Luik (Luik) Ann
Отец ребёнка: Luik Kollo Hinrek
Смерть
04.12.1864