Бадыль (Жаринова) Нина Владимировна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бадыль Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бадыль Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бадыль Виктор Владимирович
Отец ребёнка: Бадыль Владимир
Смерть
2007
Причина смерти: Паркинсон
Похороны
Неизвестно