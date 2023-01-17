Бадыль (Жаринова) Нина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бадыль (Жаринова) Нина Владимировна

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Место рождения

Семенов, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2007

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жаринов Владимир Васильевич

Мать: Жаринова Анна Васильевна

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бадыль Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бадыль Владимир

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бадыль Виктор Владимирович

Отец ребёнка: Бадыль Владимир

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
2007
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Паркинсон
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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