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Курналеев Владимир Алексеевич

Место рождения

Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1953

Дата смерти

1993

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953

Отец: Курналеев Алексей Степанович

Мать: скрыто настройками приватности

Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
1993
Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия

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