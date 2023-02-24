Тюльмаева Евдокия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.01.1935
Дочь: Богаткина Марфа Александровна
Отец ребёнка: Тюльмаев Александр Абрамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Низовкина Нина Александровна
Отец ребёнка: Тюльмаев Александр Абрамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тюльмаев Александр Александрович
Отец ребёнка: Тюльмаев Александр Абрамович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область