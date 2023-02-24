Тюльмаева Евдокия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюльмаева Евдокия Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1935

Дочь: Богаткина Марфа Александровна

Отец ребёнка: Тюльмаев Александр Абрамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Низовкина Нина Александровна

Отец ребёнка: Тюльмаев Александр Абрамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тюльмаев Александр Александрович

Отец ребёнка: Тюльмаев Александр Абрамович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюльмаев Александр Абрамович

Смерть
Неизвестно
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
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