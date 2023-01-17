Андреевский Николай Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреевский Николай Ефимович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

08.11.1822

Дата смерти

05.02.1889

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1869 по 1870
Харьков, Украина
Место жительства
С 1870 по 1878
Пермь, Пермский, Пермский край
Место жительства
С 1878 по 1884
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1884 по 1889
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
05.02.1889
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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