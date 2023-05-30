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Упорова Федора Андрияновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1907

Дата смерти

25.03.1991

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Упоров Николай Федорович

Рождение ребёнка
27.07.1927

Дочь: Панова (Упорова) Зинаида Николаевна

Отец ребёнка: Упоров Николай Федорович

Рождение ребёнка
09.12.1929

Сын: Упоров Павел Николаевич

Отец ребёнка: Упоров Николай Федорович

Рождение ребёнка
17.02.1932

Дочь: Упорова Римма Николаевна

Отец ребёнка: Упоров Николай Федорович

Рождение ребёнка
27.04.1937

Сын: Упоров Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Упоров Николай Федорович

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Никитина (Упорова) Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Упоров Николай Федорович

Рождение ребёнка
1946

Сын: Упоров Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Упоров Николай Федорович

Рождение ребёнка
20.12.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Упоров Николай Федорович

Смерть
25.03.1991

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