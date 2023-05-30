Упорова Федора Андрияновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1907
Дата смерти25.03.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.07.1927
Дочь: Панова (Упорова) Зинаида Николаевна
Отец ребёнка: Упоров Николай Федорович
Рождение ребёнка
09.12.1929
Отец ребёнка: Упоров Николай Федорович
Рождение ребёнка
17.02.1932
Дочь: Упорова Римма Николаевна
Отец ребёнка: Упоров Николай Федорович
Рождение ребёнка
27.04.1937
Отец ребёнка: Упоров Николай Федорович
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Никитина (Упорова) Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Упоров Николай Федорович
Рождение ребёнка
1946
Сын: Упоров Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Упоров Николай Федорович
Рождение ребёнка
20.12.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Упоров Николай Федорович
Смерть
25.03.1991