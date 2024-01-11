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Хмелевская Аграфена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1797 по 1804 г.р.

Дети

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савельев (Хмелевский) Кузьма Савельев

Рождение ребёнка
06.10.1830 ст.

Дочь: (Хмелевская) Прасковья Кузьмина

Отец ребёнка: Савельев (Хмелевский) Кузьма Савельев

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
С 1833 по 1834

Дочь: (Хмелевская) Авдотья Кузьмина

Отец ребёнка: Савельев (Хмелевский) Кузьма Савельев

Новоаннинка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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