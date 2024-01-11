Хмелевская Аграфена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.10.1830 ст.
Дочь: (Хмелевская) Прасковья Кузьмина
Отец ребёнка: Савельев (Хмелевский) Кузьма Савельев
Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
С 1833 по 1834
Дочь: (Хмелевская) Авдотья Кузьмина
Отец ребёнка: Савельев (Хмелевский) Кузьма Савельев
Новоаннинка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно