(Васильевых) Александра Иосифовна
Место рожденияРоссия
Дата рождения12.04.1918
Дата смерти2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
Около 1940
Дочь: Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Коробейников Иван Никитич
Киров, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дряхлов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аркадий
Смерть
2000