(Васильевых) Александра Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Васильевых) Александра Иосифовна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

12.04.1918

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
Около 1940

Дочь: Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Коробейников Иван Никитич

Киров, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дряхлов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аркадий

Смерть
2000
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