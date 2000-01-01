Юдин Денис Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдин Денис Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

2000

Пол

Мужской

Отец

1979 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

КЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2000

Отец: Юдин Александр Евгеньевич

Мать: Юдина Лариса

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