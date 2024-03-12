Белкин Василий
Место рожденияд. Сергеево, Уватский район Тюменская обл
Дата рождения28.06.1910
Дата смертиОколо 1985
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1910
Отец: Белкин Сергей
д. Сергеево, Уватский район Тюменская обл
Рождение ребёнка
02.06.1946
Сын: Белкин Александр Васильевич
Мать ребёнка: Белкина Анфиса
Елизарово, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Развод
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марченко Нина
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курасова Зоя
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Белкина Анфиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Радченко Валентина
Мать ребёнка: Белкина Анфиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белкина Анфиса
Упоминание
Неизвестно
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Смерть
Около 1985
Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра