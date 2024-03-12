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Белкин Василий

Место рождения

д. Сергеево, Уватский район Тюменская обл

Дата рождения

28.06.1910

Дата смерти

Около 1985

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

1946 г.р.
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Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1910

Отец: Белкин Сергей

Мать: не указана

д. Сергеево, Уватский район Тюменская обл
Рождение ребёнка
02.06.1946

Сын: Белкин Александр Васильевич

Мать ребёнка: Белкина Анфиса

Елизарово, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Развод
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марченко Нина

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курасова Зоя

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белкина Анфиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Радченко Валентина

Мать ребёнка: Белкина Анфиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белкина Анфиса

Упоминание
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/ | https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1000034532/?backurl=/heroes/?adv_search=y&last_name=Белкин&first_name=Василий&middle_name=Сергеевич&date_birth_from... Показать все
Смерть
Около 1985
Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
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