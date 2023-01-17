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Кузнецов Денис Анатольевич
Кузнецов Денис Анатольевич
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Место рождения
Уфа
, город Уфа, Республика Башкортостан
Дата рождения
12.10.1978
Пол
Мужской
Отец
Кузнецов Анатолий Александрович
1949 г.р.
Мать
Кузнецова (Хрипунова) Галина Сарпионовна
1951 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1978
Отец:
Кузнецов Анатолий Александрович
Мать:
Кузнецова Галина Сарпионовна
Уфа
, город Уфа, Республика Башкортостан
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