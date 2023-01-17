Кузнецов Денис Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Денис Анатольевич

Кузнецов Денис Анатольевич

avatar

Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

12.10.1978

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1978

Отец: Кузнецов Анатолий Александрович

Мать: Кузнецова Галина Сарпионовна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close