Зубчик (Бочарникова) Зинаида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.01.1935
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1935
Рождение ребёнка
05.07.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зубчик Василий Ильич
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
03.10.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зубчик Василий Ильич