Зубчик (Бочарникова) Зинаида Ивановна 22.01.1935 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зубчик (Бочарникова) Зинаида Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1935

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1935

Отец: Бочарников Иван

Мать: Бочарникова (Гусакова) Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
05.07.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зубчик Василий Ильич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
03.10.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зубчик Василий Ильич

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