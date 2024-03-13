Воробьева Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева Наталья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьев Евгений Александрович

Отец ребёнка: Воробьев Александр Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьев Александр Владимирович

Рождение ребёнка
06.05.2004

Дочь: Воробьева Дарья Александровна

Отец ребёнка: Воробьев Александр Владимирович

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