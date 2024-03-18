Кузнецова Карпенко Мария Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1900
Дата смерти01.09.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Валентин Андреевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Давыденко Надежда Андреевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Валентин Андреевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.11.1935
Дочь: Кузнецова Шептухина Елена Андреевна
Отец ребёнка: Кузнецов Андрей Яковлевич
Смерть
01.09.1978