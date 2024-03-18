Кузнецова Карпенко Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Карпенко Мария Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1900

Дата смерти

01.09.1978

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Валентин Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Давыденко Надежда Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Валентин Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
01.11.1935

Дочь: Кузнецова Шептухина Елена Андреевна

Отец ребёнка: Кузнецов Андрей Яковлевич

Смерть
01.09.1978

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