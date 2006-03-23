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Яськова Алена Александровна

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Место рождения

Дальнегорск, Дальнегорский, Приморский край

Дата рождения

23.03.2006

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.2006

Отец: Яськов Александр Павлович

Мать: Яськова Екатерина Валерьевна

Дальнегорск, Дальнегорский, Приморский край
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