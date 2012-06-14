(Поспеева) Мария Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Поспеева) Мария Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.06.2012

Пол

Женский

Отец

1975 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.2012

Отец: Поспеев Юрий Михайлович

Мать: не указана

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