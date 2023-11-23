Иван Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

1785

Пол

Мужской

Отец

1717 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1745 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Алексей Иосифов

Мать: не указана

Иван Алексеевич (1742 - 1785) Родился в семье священника села Закедья Ростовского уезда1 Алексея Иосифовича. Служил пономарем в том же селе. Жена его Екатерина Иосифовна (1745-1785), дочь священника И... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Иосифова

Рождение ребёнка
1764

Сын: Михаил Иванов

Мать ребёнка: Екатерина Иосифова

Рождение ребёнка
1768

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: Екатерина Иосифова

Иван Иванович (1768 - ?) Родился в семье пономаря села Закедья Ростовского уезда Ивана Алексеевича. В 1785 определен в пономаря в то же село. В 1788 за непосвящением в стихарь взят на военную службу, ... Показать все
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Прасковья Иванова

Мать ребёнка: Екатерина Иосифова

Смерть
1785

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