Иван Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смерти1785
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1742
Отец: Алексей Иосифов
Мать: не указана
Иван Алексеевич (1742 - 1785) Родился в семье священника села Закедья Ростовского уезда1 Алексея Иосифовича. Служил пономарем в том же селе. Жена его Екатерина Иосифовна (1745-1785), дочь священника И... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Иосифова
Рождение ребёнка
1764
Сын: Михаил Иванов
Мать ребёнка: Екатерина Иосифова
Рождение ребёнка
1768
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Екатерина Иосифова
Иван Иванович (1768 - ?) Родился в семье пономаря села Закедья Ростовского уезда Ивана Алексеевича. В 1785 определен в пономаря в то же село. В 1788 за непосвящением в стихарь взят на военную службу, ... Показать все
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Прасковья Иванова
Мать ребёнка: Екатерина Иосифова
Смерть
1785