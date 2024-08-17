Денисова (Ушакова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Ушакова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Денисов Фёдор
Рождение ребёнка
14.12.1932
Дочь: Скригунец (Денисова) Нина Фёдоровна
Отец ребёнка: Денисов Фёдор
Рождение ребёнка
17.07.1935
Сын: Денисов Владимир Фёдорович
Отец ребёнка: Денисов Фёдор
Смерть
1992