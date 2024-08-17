Денисова (Ушакова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова (Ушакова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1992

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Ушакова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисов Фёдор

Рождение ребёнка
14.12.1932

Дочь: Скригунец (Денисова) Нина Фёдоровна

Отец ребёнка: Денисов Фёдор

Рождение ребёнка
17.07.1935

Сын: Денисов Владимир Фёдорович

Отец ребёнка: Денисов Фёдор

Смерть
1992

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