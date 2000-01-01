Семенов Степан Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1913
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Семен
Мать: Жена Семена ?
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Томсина Александра Степановна
Мать ребёнка: Семенова Евдокия Егоровна
с.Пельгора Новгородской губ.Новгородский уезд
Рождение ребёнка
02.02.1891
Сын: Томсин Александр Степанович
Мать ребёнка: Семенова Евдокия Егоровна
с.Пельгора Новгородской губ.Новгородский уезд
Рождение ребёнка
22.08.1899
Дочь: Томсина Мария Степановна
Мать ребёнка: Семенова Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Семенова Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Семенова Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Томсина Вера Степановна
Мать ребёнка: Семенова Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Семенова Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Томсина Екатерина Степановна
Мать ребёнка: Семенова Евдокия Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1913