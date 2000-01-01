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Семенов Степан Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1913

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семен

Мать: Жена Семена ?

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Томсина Александра Степановна

Мать ребёнка: Семенова Евдокия Егоровна

с.Пельгора Новгородской губ.Новгородский уезд
Рождение ребёнка
02.02.1891

Сын: Томсин Александр Степанович

Мать ребёнка: Семенова Евдокия Егоровна

с.Пельгора Новгородской губ.Новгородский уезд
Рождение ребёнка
22.08.1899

Дочь: Томсина Мария Степановна

Мать ребёнка: Семенова Евдокия Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Томсин Леонид Степанович

Мать ребёнка: Семенова Евдокия Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Семенова Евдокия Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Томсина Вера Степановна

Мать ребёнка: Семенова Евдокия Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Томсин Иван Степанович

Мать ребёнка: Семенова Евдокия Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Томсина Екатерина Степановна

Мать ребёнка: Семенова Евдокия Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Евдокия Егоровна

Смерть
До 1913
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