Моисеенко Леонид Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеенко Леонид Анатольевич

Место рождения

Челябинск

Дата рождения

06.03.1953

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Челябинск
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